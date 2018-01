Anatel suspende análise do PGO por pendências na Justiça O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Ronaldo Sardenberg, suspendeu na quinta-feira a discussão sobre o Plano Geral de Outorgas de Serviços de Telecomunicações (PGO) devido a pendências judiciais. A revisão do PGO é considerada essencial para a liberação da compra da Brasil Telecom pela Oi. Enquanto não começam a votar a alteração do PGO, os diretores da Anatel debatem a proposta do Plano Geral para Atualização da Regulamentação das Telecomunicações no Brasil (PGR) --programa de ações da agência para os próximos anos. "Vamos suspender, por ora, a consideração do PGO e tratar somente do PGR", declarou o presidente da Anatel, ao reiniciar a sessão do conselho diretor da instituição. Sardenberg chegou a dizer que duas liminares concedidas pela Justiça impedem a deliberação sobre o tema, mas, segundo a procuradoria da agência, na realidade trata-se de uma ação. A liminar foi obtida pela Associação Brasileira de Autorizados SCM e Provedores de Internet (Abramulti), na 13a Vara da Justiça Federal em Brasília. A Abramulti alega que a mudança do PGO pode gerar um prejuízo à concorrência do setor. Mais cedo, a procuradora da Anatel, Ana Luiza Valadares, disse que tinha a expectativa de conseguir derrubar a liminar até as 17 horas. (Reportagem de Fernando Exman; Edição de Renato Andrade)