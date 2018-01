Anatel vai à Justiça para manter teles fora do leilão de WiMax A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) decidiu recorrer nesta sexta à Justiça para manter as concessionárias de telefonia fixa fora da disputa das licenças para exploração de serviços de banda larga sem fio (WiMAX) nas áreas onde já prestam serviços de telefonia fixa. Está mantida para esta segunda-feira, dia 3, a entrega das propostas à Anatel pelas empresas interessadas em participar do leilão, previsto para o dia 18. Na quinta-feira à noite, o juiz substituto da 1ª Vara da Justiça Federal em Brasília, Naiber Pontes de Almeida, concedeu liminar à Associação Brasileira das Concessionárias do Serviço Telefônico Fixo Comutado (Abrafix), garantindo ampla participação de empresas grandes, como a Telefônica, a Telemar e a Brasil Telecom, na disputa. As concessionárias já haviam pedido à Anatel que mudasse o edital, mas o conselho diretor da Agência manteve a proibição, sob o argumento de que a medida incentivaria a competição, facilitando a entrada de novas empresas no setor. As concessionárias já prestam serviço de banda larga com fio e dominam 93% do mercado de telefonia local. O juiz Naiber Almeida avaliou, no entanto, que a participação de um número menor de empresas "diminuiria a competição fomentadora da livre concorrência". Esse também é um dos argumentos usados pelo ministro das Comunicações, Hélio Costa, para pedir mudanças nas regras. Além de defender a participação de um número maior de empresas no leilão, Costa quer ainda reservar algumas freqüências para uso em programas do governo de inclusão digital.