Anatel vai leiloar licenças para exploração de satélites A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) pretende vender três licenças para exploração de satélites brasileiros, que poderão ser usados, por exemplo, para transporte de sinais de telecomunicações, como telefonia, comunicação de dados e televisão. A Agência publicou na semana passada, no "Diário Oficial da União" o aviso de edital de licitação, aprovado na quarta-feira passada em reunião do conselho diretor da Anatel, em Florianópolis. As empresas que quiserem participar deverão apresentar suas propostas financeiras e documentos de habilitação no dia 8 de novembro e o leilão está marcado para o dia 16. O preço mínimo da licença, definido pela Agência, é de R$ 1,57 milhão e o edital poderá ser comprado na sede da Anatel, em Brasília, por R$ 200,00. 15 anos As posições dos satélites, nas longitudes de 94ºW a 10ºW, foram previstas pela União Internacional de Telecomunicações (UIT) e os direitos de exploração terão validade de 15 anos, prorrogáveis por uma única vez. Segundo nota da Anatel, a cobertura dos satélites será permanente e alcançará todo o território nacional. O edital prevê que uma mesma companhia ou grupo empresarial pode adquirir no máximo duas licenças. Os vencedores do leilão, segundo as regras, terão seis meses, após a assinatura do contrato com a Anatel, para demonstrar que possuem centros de deliberação e implantação das decisões estratégicas, gerenciais e técnicas relativas à exploração de satélites no Brasil. As empresas que adquirirem as licenças também serão obrigadas a implantar no território brasileiro uma estação de controle de operação do satélite. As empresas interessadas no leilão terão que apresentar, junto com a documentação, um cronograma indicando as datas de início e conclusão da fabricação do satélite, assim como o prazo para lançamento e início da operação comercial, que não pode ultrapassar quatro anos contados da assinatura do termo de exploração.