Anatel vai licitar licenças de redes 3G neste ano

A Anatel divulgou nesta quinta-feira que quer fazer novas licitações de freqüências de redes de terceira geração de telefonia celular (3G) ainda neste ano. Na segunda-feira, o presidente da Anatel, Plínio de Aguiar Júnior já havia dito que a agência lançaria o edital de licitação até o fim do ano, mas que o leilão deveria ficar para 2008. "A determinação da direção da Agência é impor celeridade tanto nos procedimentos para o leilão quanto nos termos da Consulta Pública de 3G", diz a nota. A Anatel informou também que pretende lançar no segundo semestre a licitação para a venda de freqüências de telefonia celular, na tecnologia atual, que sobraram de outros leilões. "É consenso entre os conselheiros da Agência que a publicação do edital de terceira geração e a abertura do leilão das sobras de freqüência do Serviço Móvel Pessoal são prioridades da Anatel e que os dois eventos serão concatenados de forma a assegurar a ampla competição", disse Plínio na nota distribuída pela Anatel.