Anchieta-Imigrantes tem tráfego intenso para o litoral O sistema Anchieta-Imigrantes, que opera no esquema 7x3, apresenta tráfego intenso no sentido do litoral paulista, porém sem pontos de congestionamentos, de acordo com a Ecovias, concessionária que administra as rodovias. As pistas sul da Imigrantes e norte da Anchieta seguem em direção à Baixada Santista. A subida é feita somente pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.