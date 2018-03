Anchieta tem 20 km congestionados no sentindo litoral A rodovia Anchieta, que liga São Paulo à baixada santista, registra mais de 20 km de engarrafamento do sentido litoral na manhã desta terça-feira, 28. No sentido da capital paulista, o congestionamento já chega aos 15 km. Segundo a Ecovias, concessionária que administra a rodovia, o problema é reflexo das filas de caminhões na Cônego Domenico Rangoni. No sentido que leva ao Guarujá, a estrada - um dos principais acessos ao Porto de Santos - está congestionada do km 270 ao km 262 e, em direção a cidade de Cubatão, as filas vão do km 265 ao km 270.