Anchieta terá faixas interditadas a partir de amanhã Duas faixas da pista sentido São Paulo da Rodovia Anchieta ficarão interditadas a partir de amanhã para a realização de obras entre os quilômetros 20 e 18, na região de São Bernardo do Campo, no grande ABC paulista. A previsão é de que a obra seja finalizada até novembro e, durante esse período, a faixa da direita (pista central) e a faixa esquerda (pista marginal) estarão interditadas entre às 9h e 16h. Segundo a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, as obras vão retirar a barreira de concreto que divide as pistas central e marginal da pista norte.