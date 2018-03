Anda: compras foram antecipadas Segundo o diretor-executivo da Anda, Eduardo Daher, este ano, o movimento de entregas de fertilizantes está muito forte e a tendência foi de antecipação das compras para o primeiro semestre. ''Dado o desequilíbrio entre oferta e demanda de adubo, muitos produtores anteciparam as compras para não correr o risco de não encontrar produto no mercado'', afirma. ''Quem pôde já comprou o insumo no primeiro semestre.'' De acordo com dados da Anda, de janeiro a junho já foram entregues 11,4 milhões de toneladas de fertilizantes. No mesmo período do ano passado, haviam sido entregues 9,3 milhões de toneladas do insumo. Isso indica que a entrega de 2 milhões de toneladas de fertilizantes foram antecipadas para o primeiro semestre. ''Quem antecipou sabe também que no segundo semestre os fretes sobem 50%, além do risco de novos aumentos nos preços do adubo'', diz o diretor da Anda. Até o fim do ano, o volume de entrega previsto pela entidade é de 26 milhões de toneladas, um crescimento de 5% a 6% em relação ao volume registrado no ano passado.