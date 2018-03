Anderson Silva estrela campanha contra a violência

Chamada "Conte até 10. Paz. Essa é a atitude", a ação tem como garotos-propaganda os lutadores de MMA Anderson Silva e Júnior Cigano, além dos judocas Leandro Guilheiro e Sarah Menezes, campeões olímpicos.

De acordo com levantamento do CNMP, que analisou homicídios registrados em 11 Estados referentes a 2011 e 2012, mais de 50% dos casos foram desencadeados por motivos banais.

A campanha é uma iniciativa do CNMP em parceria com o Ministério da Justiça e com o Conselho Nacional de Justiça e tem o apoio do Ministério Publico de São Paulo (MP-SP).

A campanha tem vídeos, jingles de rádio, anúncios para veículos impressos e digitais, entre outras peças. Os atletas que participam da iniciativa não cobraram cachê, segundo o MP-SP.