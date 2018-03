Andinho ficará 90 dias no RDD por atentado a jornal A Justiça autorizou a internação por 90 dias do sequestrador Wanderson Nilton de Paula Lima, o Andinho, no regime disciplinar diferenciado (RDD). Segundo o Ministério Público (MP), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) obteve hoje a transferência. Os promotores fizeram o pedido em razão do atentado cometido contra a Rede da Anhanguera de Comunicação, em Campinas, interior paulista.