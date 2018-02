Andinho vai para RDD em Presidente Bernardes O detento Wanderson Nilton de Paula Lima, o Andinho, um dos principais chefes do Primeiro Comando da Capital (PCC), foi removido nesta segunda-feira, 11, da Penitenciária 2 (P2) de Presidente Venceslau para uma cela do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) na Penitenciária de Presidente Bernardes, no oeste paulista. A Polícia Militar montou um forte esquema de segurança para transportar Andinho, o sexto dirigente da facção a ser isolado por decisão do Tribunal de Justiça (TJ-SP), a pedido do Ministério Público Estadual (MPE).