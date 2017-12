Andressa Urach troca de roupa e faz alegria de garis

A modelo Andressa Urach esquentou o clima da concentração da escola Leandro de Itaquera, minutos antes do inicio do desfile. Toda desinibida, Andressa tirou o roupão de seda roxo com seu nome costurado no peito e ficou apenas de calcinha enquanto um assessor lhe trazia as outras pecas da fantasia - uma travessa e um sutiã com plumas, cravejados de pedras brilhantes.

Intitulada "Diva da Copa", a fantasia custou R$ 45 mil, segundo contou a modelo à reportagem. Por que tão cara? "Porque Carnaval é isso, é luxo e riqueza" contou, entre um beijinho e uma piscadela para fotógrafos que se aglomeravam por um click.

A troca de roupa na concentração também causou uma saraivada de gritos e aplausos de garis que acompanhavam a cena e sacaram os celulares para tirar uma foto de lembrança da musa, que é a rainha de bateria da Leandro de Itaquera.

Mais a frente da muvuca causada pela modelo, a comissão de frente da escola fazia alongamento para entrar na avenida. Trajados com fantasias em homenagem a seleção brasileira de futebol, os sambistas abrem o desfile cujo tema é a Copa da Mundo.