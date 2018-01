Android abre disputa com a Nokia A entrada do Google no mercado de telefones móveis deixa mais acirrada a disputa entre os sistemas operacionais para celular. Ao contrário do que acontece com os computadores, mercado onde o Windows domina de longe, para os telefones ainda não surgiu um sistema operacional preponderante. Cá entre nós, para falar a verdade ninguém nunca ligou para qual sistema o celular carrega. Sempre se associava a facilidade de usar um telefone com a marca, por uma questão de costume. Porém, como os telefones estão cada vez mais cheios de recursos e são a nova fronteira da internet, os sistemas operacionais precisam ser mais amigáveis de operar para agradar a qualquer usuário, mesmo os inexperientes. Se a Apple criou um telefone fácil de interagir principalmente para navegar na web, o Google quer fazer a mesma coisa, só que para celulares de diversas marcas. O projeto envolve dezenas de empresas do mercado de celulares, de operadoras a fabricantes de chips , componentes diversos e aparelhos. A LG, a Samsung, a Motorola e a HTC são os fabricantes que participam da Open Handset Alliance, a associação em torno da adoção e do desenvolvimento do Android. São exatamente essas as empresas que ficaram para trás nos últimos anos no desenvolvimento de sistemas operacionais inovadores e que, agora, buscam uma alternativa com o sistema do Google. Ainda não se sabe quando os fabricantes lançarão seus modelos de aparelhos com o Android. Já a Nokia é um dos principais concorrentes na briga dos sistemas operacionais. Seu programa, o Symbian, é o mais usado do mundo e faz bastante sucesso em aparelhos famosos, como o N95. Em junho, o fabricante afirmou que pretende comprar a maior parte das ações da empresa que faz o Symbian. Depois disso, o código do sistema operacional se tornou aberto – assim como o Android e, em parte, o sistema do iPhone – para facilitar o desenvolvimento de aplicativos. F.S.