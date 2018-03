Aneel publica despachos retificando valores de repasses a distribuidoras A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) publicou um despacho retificando valores de repasse às distribuidoras de energia no Diário Oficial desta segunda-feira, com os valores do segundo e terceiro desembolso em 4,062 bilhões e 2,278 bilhões de reais, respectivamente.