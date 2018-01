Angelina Jolie é a celebridade que mais aparece em spams

Um relatório feito pela empresa de segurança Secure Computing aponta que 2,28% de todos os e-mails spam contêm links que prometem mostrar fotos ou vídeos com a atriz hollywoodiana Angelina Jolie nua. Segundo o blog de tecnologia do Wall Street Journal, como esse tipo de e-mail indesejado corresponde a 85% das mensagens enviadas, cerca de 2% de todo o tráfego de e-mails cita a mulher de Brad Pitt. Segundo o blog do jornal, Angelina ganha a disputa dos spams que falam de celebridades: ela é mencionada em 45% das mensagens enviadas. Completam o top cinco de celebridades em mensagens de conteúdo duvidoso o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Barack Obama; a socialite Paris Hilton; e as cantoras Britney Spears e Jessica Simpson. Num top 10 citado pelo blog aparecem ainda a senadora por Nova York Hillary Clinton, o presidente dos EUA George W. Bush, o terrorista Osama Bin Laden, o ator Brad Pitt e o eterno rei do pop Michael Jackson. Uma outra tentativa de infectar os computadores, a Secure Computing também descobriu outro spam que tomou conta das caixas de e-mails pelo mundo: um 'aviso' de que o dólar estava prestes a ser trocado por outra moeda - o Amero - convidava às pessoas a entrarem num site para conhecer os motivos. Na verdade, ao clicar no link, dava-se início ao download de um software malicioso.