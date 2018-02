Angola prepara eleições livres para 2012, diz presidente

Esse será apenas o terceiro pleito na história do país petrolífero desde o fim do colonialismo português, em 1975, conforme lembrou Dos Santos em um pronunciamento de fim de ano transmitido pelo canal público TPA, e visto pela Reuters em Lisboa.

Os partidos angolanos chegaram neste mês a um acordo sobre uma nova lei eleitoral, encerrando meses de negociações sobre quem deveria organizar o pleito.

A Unita, principal partido da oposição, anteriormente acusava o governista MPLA de tentar controlar a eleição ao cercear os poderes e a independência da Comissão Eleitoral Nacional.

Dos Santos, no poder desde 1979, não confirmou se irá comandar o MPLA numa tentativa de se reeleger, mas no mês passado ele sinalizou essa intenção, ao declarar que está disposto a qualquer missão que o partido lhe incumbir.

"Alguns partidos já anunciaram o candidato que irão apoiar para disputar a presidência na eleição, enquanto outros ainda estão por fazer o anúncio, como é natural", disse ele.

Dos Santos no ano passado fortaleceu seu poder com uma nova Constituição que estabelece que o primeiro nome da lista partidária mais votada nas eleições parlamentares se torna o presidente do país, sem a necessidade de uma eleição presidencial direta.

MPLA e Unita travaram uma guerra civil na época da independência do país, que devastou o país e só terminou definitivamente em 2002.

(Reportagem de Shrikesh Laxmidas)