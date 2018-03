Anhangüera é liberada após acidente em SP A pista sentido São Paulo da Rodovia Anhangüera foi totalmente liberada às 10h15 de hoje, após ficar interditada desde as 7 horas por conta de um acidente com caminhão na região de Osasco, na Grande São Paulo, segundo a concessionária Autoban. Inicialmente, fora informado que o problema aconteceu na região de Jundiaí, mas o dado foi retificado. Por volta das 7 horas, um caminhão carregado de ração colidiu com uma barreira de concreto, tombando em seguida, na altura do km 20. A carga se espalhou na pista. Ninguém ficou ferido. As pistas foram totalmente interditadas e uma faixa de rolamento foi liberada por volta das 8h15. De acordo com a concessionária Autoban, o tráfego já fluía normalmente por volta das 10h30. O motorista só encontrava lentidão no sentido capital entre os quilômetros 21 e 18, na altura do trevo do Jaraguá, devido ao excesso de veículos.