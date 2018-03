Anhanguera vê Cade perto de decisão sobre fusão com Kroton O presidente da Anhanguera Educacional, Roberto Valério Neto, afirmou nesta terça-feira acreditar que o processo de avaliação concorrencial da fusão da empresa com a rival Kroton está perto do fim e que a companhia está preparada para iniciar trabalho conjunto com a futura parceira.