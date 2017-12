Animado, Zico canta a amizade do Brasil e Japão na avenida

Além do carro alegórico que levou Zico, uma das alas da Águia de Ouro foi dedicada ao futebol. O ex-jogador do Flamengo e seleção brasileira Zico encerrou a carreira no Japão, onde é idolatrado.

Penúltima escola da noite, a Águia de Ouro entrou na passarela com o samba-enredo "Brasil e Japão: 120 anos de união". A comissão de frente teve direito a nave com telas de Led exibindo mangá. Um dos carros alegóricos foi trazido da cidade de Goshogowara, no Japão. A alegoria foi montada no Brasil por uma equipe de japoneses.

A Águia de Ouro abriu o desfile em tom futurista, com alas com fantasias mais rústicas - que retrataram o hábito alimentar dos japoneses a base de frutos do mar e legumes. O segundo carro alegórico, em formato de barco, também trouxe um pouco desses costumes, além de abordar esportes populares no país oriental, como o sumô e o beisebol.

Em uma das alas da Água de Ouro, as fantasias lembravam karaokês, que são bem comuns na Liberdade: o bairro japonês em São Paulo.