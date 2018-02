Anistia faz campanha contra remoções forçadas no Rio A Anistia Internacional lançou, na manhã desta quinta-feira, 19, no Centro do Rio de Janeiro, a campanha "Basta de remoções forçadas!". Segundo a ONG, desde 2009 a Prefeitura do Rio já obrigou mais de 19 mil moradores de favelas a deixarem suas casas, a maioria delas devido a obras com vistas à Copa do Mundo de 2014 e às Olimpíadas de 2016. Com objetivo de simbolizar as famílias removidas, os ativistas estenderam dezenas de colchões na Cinelândia, em frente à Câmara de Vereadores. A Casa vai realizar uma audiência pública para discutir o tema no próximo dia 27.