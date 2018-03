Anistia vale para desmatamento até 1996, diz secretário Diante da repercussão negativa da possibilidade de anistia a quem desmatou a Amazônia, o secretário-executivo do Ministério, João Paulo Capobianco, disse que a medida será válida apenas para quem derrubou a mata até setembro de 1996. Nessa data foi editada a medida provisória, no governo Fernando Henrique, estabelecendo que a reserva de mata legal nas propriedades é de 80%. Para tentar reduzir o desmatamento na Amazônia Legal, o governo planeja dar uma anistia a quem derrubou ilegalmente a floresta. Pela proposta em estudo nos ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente, empresas e agricultores poderão manter desmatados 50% das fazendas, voltar à legalidade e ter direito ao crédito agrícola oficial se aceitarem recuperar e repor a floresta dos outros 50% das propriedades. Em entrevista hoje, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, reafirmou que em hipótese alguma o governo abrirá mão da reserva legal de 80% na Amazônia. Ela procurou também reduzir a importância da reunião de técnicos dos ministérios do Meio Ambiente e da Agricultura que tratam da possibilidade de anistia. "Essa reunião foi feita por técnicos e nem chegou ainda aos secretários", afirmou Marina Silva.