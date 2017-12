ANJ condena agressão a cinegrafista e exige punição A Associação Nacional de Jornais (ANJ) divulgou nota condenando a agressão ao cinegrafista da TV Bandeirantes Santiago Ilídio Andrade, ferido gravemente na cabeça por um explosivo durante embate na quinta-feira, 06, entre manifestantes e policiais militares na Central do Brasil, no Rio. "Diante da gravidade do fato, que constitui um atentado à liberdade de imprensa, ao direito da população de ser livremente informada e ao cidadão de exercer sua profissão, a ANJ exige que os responsáveis pelo ataque sejam identificados e punidos com todo o rigor." A nota é assinada pelo vice-presidente da ANJ, Francisco Mesquita Net, responsável pelo Comitê de Liberdade de Expressão.