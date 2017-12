'Anjo Surfista' do Rio pode ser beatificado O Vaticano autorizou a abertura de processo para a beatificação de Guido Schäffer, médico e seminarista nascido em Volta Redonda, cidade no sul fluminense, e morto em maio de 2009, aos 34 anos. O pedido foi feito em maio deste ano pela Arquidiocese do Rio, que recebeu a resposta no fim de outubro e a anunciou nesta segunda-feira, 10. Agora a Arquidiocese vai instalar um tribunal para dar início ao processo.