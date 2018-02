Ano-novo deve começar com chuva no Estado de SP O ano-novo deve começar com chuva no Estado de São Paulo, de acordo com previsão divulgada hoje pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Pancadas de chuva e trovoadas devem atingir o norte e noroeste do Estado no dia 1º de janeiro. Nas outras regiões, o tempo deve ficar parcialmente nublado, com probabilidade de chuvas isoladas. A mínima para o Estado é de 12º, e a máxima, de 34ºC.