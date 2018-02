ANS retoma processo de cobrança de dívida

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) reiniciou processo para incluir na dívida ativa da União as operadoras de planos de saúde que não ressarciram o SUS dos gastos com pacientes segurados atendidos em hospitais públicos. Juntas, as empresas devem cerca de R$ 40 milhões cobrados pela ANS e não pagos. O processo havia sido interrompido e, segundo a ANS, será intensificado. A informação foi dada ontem pelo novo presidente da ANS, Maurício Ceschin, após a cerimônia em que foi empossado no cargo pelo ministro da Saúde, José Gomes Temporão, no Rio.