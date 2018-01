Antenas de celular podem ajudar na meteorologia Redes celulares podem ajudar na previsão do tempo, e não é pelo envio de boletins meteorológicos: pesquisadores da Universidade de Tel-Aviv, em Israel, Perceberam que os sinais entre as ERBs (estações rádio-base, as anteas das redes celulares) enfraquecem durante a chuva. Então, a equipe de pesquisadores chefiada por Hagit Messer propôs a análise da flutação dos sinais destas antenas como uma forma de indicar ou não a possibilidade de chuva. Os pesquisadores também acreditam que ao empregar informação que as operadoras já coletam normalmente, seria possível criar modelos climáticos mais precisos. Além disso, a análise dos sinais também provou ser um método eficiente de estimar os índices pluviométricos (quantidade de chuva) numa dada área, com índices similares aos coletados de forma convencional.