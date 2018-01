Antes de copiar arquivos, não esqueça de passar antivírus Além da preocupação física com o HD externo (não deixar cair, molhar, etc.), é preciso ficar atento a outras medidas de segurança para poupar dor de cabeça com perda de arquivos. Da mesma forma que o disco instalado dentro dos computadores, os externos podem ser contaminados por vírus. Como o HD externo guarda uma cópia do PC, isso não é nada bom. A preocupação número 1 é ter um antivírus atualizado no PC, programado para fazer varreduras periódicas (uma vez por semana, pelo menos). É preciso configurar o programa para verificar a existência de vírus também no novo disco (o HD externo). É fácil fazer isso nos softwares mais populares, basta escolher a opção "Escanear todos os drives" (ou algo semelhante) no menu de configuração (leia mais sobre antivírus na página 8). Se um vírus infectar o computador, não necessariamente o HD externo também será afetado. Isso só acontece se um arquivo malicioso for gravado e executado a partir do disco externo. HDs com sistemas operacionais instalados geralmente são alvo mais provável (como o do computador principal, em que roda o Windows), mas não há garantia de segurança apenas pelo fato de ser externo. Escanear os arquivos antes de transferi-los é uma precaução importante. Não custa passar o antivírus nas fotos, documentos e filmes antes de fazer a cópia. Faça também uma busca por spywares e cavalos-de-tróia, principalmente se o PC principal tiver acesso à internet. Como não dá para confiar em nada plenamente – além de surgirem vírus novos a toda hora –, é bom gravar arquivos importantes também em DVDs. A capacidade não chega perto dos 2 terabytes, mas não é tão ruim assim. L.P. Conheça alguns modelos de HD