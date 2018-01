Antes de escolher uma TV nova, conheça suas opções

1. ANTES DE ESCOLHER Antes de ir à loja escolher uma TV, é importante saber que tipo de TV você precisa – a que melhor se adapta aos hábitos e necessidades da casa. Para isso, é necessário resolver primeiro algumas questões fundamentais, como as principais mídias a serem usadas, ou qual será a importância do aparelho dentro da casa – se ele vai ser o principal televisor da família ou apenas um complemento. Tamanho é importante para a TV principal, mas também é um fator encarecedor. Para a exibição de vídeos em alta definição – principalmente no caso do Blu-ray – uma TV Full HD é indispensável. 2. NA SALA DE ESTAR É importante levar em conta o espaço destinado à nova TV, até para não correr o risco de comprar um aparelho que não cabe na sala. As TVs de tela fina praticamente não exigem espaço em profundidade, mas cobrem uma área bastante ampla horizontalmente – um rack pode ser mais eficiente do que uma estante. Afixar a TV na parede também é uma boa solução, que economiza espaço além de proporcionar melhor ângulo de visualização. Alguns modelos já são preparados para uso com suporte externo adicional, que é comprado separado da TV – ou dado como brinde. 3. CINEMA EM CASA O widescreen se tornou o padrão de transmissão no mundo, mas no Brasil ainda é restrito (jogos de futebol, filmes em horário nobre, novela das oito). É importante perceber que Full HD é diferente de widescreen – para ser considerado wide, basta que o vídeo tenha formato 16:9, mas ele só pode ser chamado de alta definição se a resolução for, no mínimo, 720p. O ideal para as TVs maiores é uma resolução de 1080p (1920x1080 pixels), mas até 42’’, 720p ou 1080i ainda dão conta do recado. O áudio também é importante, e TVs com subwoofer integrado saem em vantagem. 4. HORA DE INSTALAR Após decidido onde a TV deve ficar, são os outros aparelhos eletrônicos em sua órbita que exigem espaço. Tenha certeza de quantas entradas e saídas você vai precisar antes de escolher a TV, para que nada fique desligado. Conexões A/V tornaram-se tão comuns que as novas TVs chegam a ter mais de 3 entradas diferentes, mas para maior qualidade de áudio e vídeo, prefira a conexão HDMI. Salas espaçosas podem tornar a compra de um home theater quase indispensável; para ambientes menores, um subwoofer adicional (ou integrado) é mais que suficiente. 5. FATOS E FAILS As telas de plasma ainda são malvistas pelo público consumidor no Brasil, principalmente devido ao lançamento precipitado da tecnologia. Inicialmente as TVs de plasma tinham preço muito alto e tecnologia bastante inferior àquela encontrada nos modelos atuais. Hoje, o plasma é equivalente ao LCD na exibição de imagens em movimento rápido – como em esportes e jogos de videogame. O LCD ainda tem resposta melhor em imagens estáticas e games antigos e é ideal para quem pretende ligar o computador à TV. As TVs chamadas de LED, na verdade, possuem apenas iluminação LED sob um painel LCD similar ao de outros modelos. A tecnologia Oled, apresentada no final de 2008, promete enterrar o LCD. Mas isso não deve acontecer tão cedo – o primeiro aparelho Oled disponível comercialmente é uma TV portátil da Sony, de apenas 11’’ e preço salgado. A empresa japonesa, assim como a LG e Samsung, prometem novos modelos ainda em 2010. 6. VIDEOCASSETE 2.0 Modelos mais novos permitem conectar um HD externo ou pendrive ao aparelho, em muitos casos eliminando a necessidade de um DVD Player. A função transforma a TV em uma central de mídia, capaz de reproduzir músicas em MP3, exibir imagens em apresentação de slides e até clonar o que aparece na tela do computador. Mas além de reproduzir mídias digitais, televisores com a função de pausa ao vivo também são capazes de gravar programas de TV em um HD (externo ou não), permitindo que o espectador interrompa, por exemplo, uma transmissão ao vivo e depois continue a assistir do ponto em que parou. A função é inspirada em aparelhos como o Tivo (nos EUA), e foi recentemente incorporada aos receptores digitais de TV por assinatura da Sky (Sky+) e Net (Net Digital). Os vídeos são armazenados em compactação MPEG, e a única limitação é o tamanho do HD. No Brasil, a LG é a primeira marca a disponibilizar as TVs, vendidas sob a marca Time Machine (HD integrado) ou Time Machine Ready (com entrada USB).