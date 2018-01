Antes de sacar o cartão de crédito, consulte a web Uma compra consciente começa em casa. Antes de optar por um modelo de notebook, PC ou celular, pesquise sobre a conduta ambiental do fabricante. Além das certificações dadas por órgãos federais e consórcios, ONGs publicam rankings com a situação das marcas em quesitos como redução de substâncias tóxicas, políticas de reciclagem e eficiência energética. Elaborado pelo Greenpeace, O Guia para Eletrônicos Mais Verdes deste ano foi lançado na terça-feira, 16 de novembro, e pode ser visto em http://tinyurl.com/tiverde. A Nokia encabeça a lista com nota 7 (de uma pontuação máxima de 10). A empresa saiu da terceira posição no ano passado para a primeira ao melhorar seu programa de coleta de aparelhos na Índia. A fabricante de PCs mais bem colocada é a Fujitsu-Siemens, com 5,5 pontos. Embora fique a dever em políticas de reciclagem, tem um prazo agressivo para eliminar de seus produtos tanto o policloreto de vinila (o plástico PVC) como os retardantes de chamas a base de bromo (BFR, em inglês). Também é imprescindível checar o site http://www.epeat.net/Search.aspx. A base de dados do sistema EPEAT, organizado pelo Conselho de Eletrônicos Verdes e baseado nos critérios postulados pelo Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE), traz os equipamentos divididos em três categorias: bronze, prata e ouro. "As medalhas são atribuídas depois de testes com produtos encontrados em grandes varejistas e com base nas informações prestadas pelo fabricante", explica Wayne Rifer, do Conselho de Eletrônicos Verdes. Outra boa fonte para consulta é o site do selo Energy Star (http://www.eu-energystar.org/pt/pt_calculator.shtml). A calculadora de energia permite estimar o consumo de TVs, monitores, PCs e notebooks e você pode tanto usar as configurações sugeridas como preencher os campos com o modelo que possui ou planeja comprar. J.R.