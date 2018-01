Antiga LG Philips fecha quatro fábricas no Brasil

A LP Displays do Brasil, antiga LG Philips, vai fechar até agosto as quatro fábricas que produzem tubos de imagem (cinescópios) para televisores e demitir 2.200 trabalhadores. O anúncio pegou de surpresa até o sindicato da categoria e provocou protestos nesta segunda-feira, 4 de junho, em São José dos Campos, interior de São Paulo, onde fica uma das quatro fábricas da empresa. Também serão fechadas as unidades de Capuava, Suzano (SP) e Recife (PE). Somente a fábrica de Manaus (AM)vai continuar produzindo tubos de imagem para televisores 29 polegadas. A LP é líder mundial em venda de cinescópios para televisores e monitores de computador e dividia no Brasil a fabricação do produto com a Samsung SDI. Para a empresa, a redução nas vendas de televisores menores (de 14 e 20 polegadas) e a acentuada queda nos preços internacionais, somada à valorização do real frente ao dólar, foram ´desastrosas´ para os resultados da LP Displays, que decidiu reestruturar sua base industrial no País. Cortes "Esse não é um bom momento para nossas operações no Brasil. Analisamos as alternativas, mas o mercado dita as regras, a fabricação de tubos pequenos e médios se tornou inviável e não temos como sustentar a operação", diz o presidente da empresa, Jeong Ilson. A mudança vai fazer com que os modelos menos vendidos sejam importados da Ásia. Em São José dos Campos, os 1.200 funcionários estão em greve. Para Lourival Kiçula, presidente da Eletros, que reúne os fabricantes de eletroeletrônicos, o alto custo de produzir no Brasil e o dólar baixo contribuíram para o fechamento das fábricas. Ele pondera que o aumento das vendas de TVs de plasma e LCD também contribuíram. "Há uma perspectiva de aumento de preços dos cinescópios com a saída de um dos fabricantes."