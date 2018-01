Antiquarius lança almoço executivo Pela primeira vez, em 18 anos de história, o restaurante de cozinha portuguesa Antiquarius passa a oferecer um menu executivo a preço fixo, na hora do almoço durante a semana. Por R$ 89, a nova opção inclui o couvert (uma versão reduzida com seis itens), uma entrada, um prato e uma sobremesa. As sugestões variam e a sobremesa pode ser escolhida do cardápio - quem não conhece, não pode deixar de provar o toucinho do céu, combinação perfeita de gemas, açúcar e amêndoa. O endereços é Al. Lorena, 1.884, Jardins, tel. 3064-8686.