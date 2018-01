Antivírus da Microsoft faz boa estréia O software de segurança da Microsoft, o Windows Live OneCare conseguiu um bom desempenho em vendas no mercado norte-americano, o que foi atribuído a um preço agressivo. De acordo com a empresa de pesquisas NPD Group, isso valeu ao aplicativo o segundo lugar na lista dos softwares mais vendidos no varejo norte-americano no mês passado. Foi o melhor desempenho do software desde o seu lançamento em maio. O software abocanhou 15,4% das vendas de segurança, com um preço médio de US$ 29. Na internet, o software pode ser adquirido por até US$ 19,99. O software também tomou espaço dos concorrentes, embora a Symantec ainda mantenha a liderança no segmento, com 59,8% das vendas. Mas a empresa sentiu uma queda de 10,1 pontos percentuais em comparação a maio. Em sua defesa, a Symantec alegou que o levantamento da NPD Group não considera as vendas online feitas por meio de provedores de acesso. (com Agências Internacionais)