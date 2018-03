ANTT aprova início de cobrança de pedágio em rodovia da Ecorodovias em 18/05

A data representa um ligeiro atraso em relação à previsão da empresa de início da cobrança em 10 de maio.

Na véspera, executivos da companhia afirmaram em teleconferência que, com o pedágio no trecho da BR-101 administrado pela ECO101, as margens do segmento rodoviário da empresa devem apresentar contínua melhora.

A Ecorodovias assumiu a concessão do trecho da BR-101, no Espírito Santo, em abril do ano passado, mais de um ano após ter vencido o leilão.

Segundo a resolução da ANTT, foi aprovado o valor reajustado de 0,04567 real por quilômetro para a tarifa básica de pedágio, o que representa um acréscimo de 34,67 por cento sobre o valor oferecido pela empresa no leilão.

(Por Roberta Vilas Boas; Edição de Marcela Ayres)