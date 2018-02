Segundo a decisão, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 20, a Tarifa Básica de Pedágio (TBP) na rodovia teve aumento de 0,93%, passando de R$ 1,79884 para R$ 1,81559. Mas, depois do arredondamento do valor, a TBP reajustada ficou mantida em R$ 1,80 em todas as praças de pedágio. A resolução da ANTT entra em vigor a partir de zero hora de 29 de dezembro.