ANTT mantém inalterado pedágio da Régis Bittencourt, da Arteris

A decisão foi tomada no âmbito da quinta revisão ordinária e extraordinária da tarifa de pedágio.

Na semana passada, a ANTT aprovou reajuste de pedágio nas rodovias Fernão Dias (SP/MG) e BR-116 (PR/SC), ambas administradas por concessionárias da Arteris, além da BR-153 (SP), administrada pela BRVias.

A Régis Bittencourt e as três rodovias estão entre as seis concessões que em agosto deste ano assinaram um acordo com a ANTT envolvendo reprogramação de cronogramas após processos administrativos abertos pela agência por atraso de obras.

Para mais informações, acesse: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/12/2013&jornal=1&pagina=144&totalArquivos=184

(Por Roberta Vilas Boas)