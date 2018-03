ANTT nega recurso de Autopista Fernão Dias, da Arteris

A ANTT julgou os argumentos da concessionária como improcedentes e manteve a multa, atualizando o valor para 1,5 milhão de reais.

A Autopista Fernão Dias é uma das concessionárias envolvidas em processos administrativos abertos pela ANTT no ano passado, por atrasos em obras obrigatórias e descumprimentos de contratos de concessão.

Também no ano passado, a concessionária assinou acordos com a agência, com a reprogramação de cronogramas físico e financeiro.

Além da Autopista Fernão Dias, o acordo foi feito com as concessionárias Autopista Litoral Sul, Autopista Planalto Sul, Régis Bittencourt e Autopista Fluminense, todas da Arteris, além da Transbrasiliana Concessão de Rodovias, da BR Vias.

(Por Roberta Vilas Boas; Edição de Marcela Ayres)