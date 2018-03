ANTT reduz tarifa de pedágio em rodovias A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou a sexta revisão extraordinária do contrato de concessão das rodovias BR-116/376/PR e BR-101/SC, trecho Curitiba - Florianópolis, explorado pela Autopista Litoral Sul. Com a revisão, a Tarifa Básica de Pedágio (TBP) passa de R$ 1,28452 para R$ 1,28338, com queda de 0,09%. Os efeitos financeiros só ocorrerão a partir da data da próxima revisão ordinária, em 22 de fevereiro de 2014. A decisão está publicada em resolução no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 17.