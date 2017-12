Anuário divulga relação de cursos a distância na internet

O Anuário Brasileiro Estatístico de Educação Aberta e a Distância (AbraEAD) passa a oferecer em seu website (www.abraead.com.br) um amplo levantamento sobre cursos oficiais a distância do País. A lista, livre para consulta pública e gratuita, traz mais de 1.500 cursos a distância em todo o País. São informações de uma base de dados que conta com mais de 300 instituições de ensino. Aí estão incluídas não apenas as instituições que constam da lista oficial do MEC (graduação e pós-graduação), mas também cursos que constam dos levantamentos censitários do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep) e ainda os que são credenciados pelos Estados, como os cursos de educação de jovens e adultos, técnicos, etc). Também estão no guia as instituições que praticam cursos livres, que não buscaram autorização ou credenciamento junto ao Ministério da Educação ou aos Conselhos Estaduais de Educação.