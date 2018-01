Anunciantes querem definição de TV digital A Associação Brasileira de Anunciantes (ABA), que reúne representa os 300 maiores anunciantes do País, responsáveis por mais de 70% dos investimentos realizados na televisão aberta, divulgou documento em que cobra posição do Ministério das Comunicações quanto à adoção de um padrão de TV digital. Os anunciantes lembram que 100% da receita do sistema de televisão aberta vem do investimento que realizam e perguntam quais serão os benefícios da mudança para a TV digital. Além disso, a ABA quer saber quantos canais adicionais o Ministério estuda liberar para cada emissora que adotar o sistema digital, quais serão as exigências para a liberação desses canais adicionais e quais serão as regras que nortearão sua permanência no ar. Também querem saber se digitalização das emissoras existentes será obrigatória e quais serão os prazos para esta mudança. Por fim, fazem uma outra pergunta: "Os custos de aparelhamento das emissoras, incluindo seus sistemas de produção, edição e transmissão de sinal serão significativamente diferentes dos atuais? Haverá compensação de eventual maior custo de instalação devido ao menor custo de operação e manutenção? Ou haverá um aumento real dos custos das emissoras de televisão com a decorrente necessidade de majoração de suas tabelas de publicidade?" O documento enviado pelo presidente da ABA, Ricardo Alves Bastos, ao ministro Hélio Costa diz que essa preocupação não "é simplesmente deletéria, uma vez que o impacto econômico da adoção da TV digital - bem como do padrão escolhido - com certeza se refletirá nos valores cobrados pelas emissoras aos anunciantes pelas modalidades já existentes; assim como as novas possibilidades também resultarão em mais opções, por um lado, e maior divisão dos índices de audiência em função do aumento da oferta de alternativas à população."