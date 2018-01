Anúncio com bebês de patins vira 'viral' na internet

Um anúncio com bebês patinadores se transformou em sensação da internet – no mais recente exemplo do marketing que ficou conhecido como "viral" por se disseminar quase como um vírus na rede mundial.

A propaganda da água mineral Evian estrelada por um grupo de nenéns rechonchudos e de fraldas patinando já foi visto mais de 4,5 milhões de vezes nas duas versões existentes (para os Estados Unidos e "internacional") no site YouTube.

Nos últimos anos, o chamado marketing viral se tornou um dos instrumentos mais eficientes para atingir um grande público mundial. Hoje, as grandes empresas têm diversos anúncios que sequer são pensados para televisão.

Recentemente, um comercial da fabricante de chocolates britânica Cadbury's também ultrapassou os 4 milhões de visitas no YouTube.

O sucesso foi tamanho, que a empresa fechou um acordo com a operadora de telefonia celular britânica Orange para permitir o download da trilha sonora como toque para os telefones, e a música foi baixada 125 mil vezes nos primeiros 11 dias de exibição do comercial.

O anúncio ainda gerou várias paródias que também viraram sucessos no YouTube.

Wassup

Um dos primeiros exemplos de campanhas "virais" foi um comercial da cervejaria americana Budweiser no ano 2000. Com o chavão "Wassup" (algo como "e aí"), o público foi convocado a produzir seus próprios vídeos e enviar para a empresa.

A iniciativa virou um grande sucesso na rede mundial.

Para Lee Rolston, diretor de marketing da Cadbury's, a televisão e a internet estão se fundindo mais a cada dia.

"Estreamos nossas campanhas durante os programas de televisão mais assistidos, e imediatamente depois online", afirmou Rolston ao jornal britânico The Guardian. "As pessoas gostam de interagir com os filmes e fazer suas próprias versões. Nós deixamos rolar e ficamos de olho no que as pessoas pensam."

Segundo o publicitário Chris Hassell, da agência Ralph, especializada em anúncios para a internet, algumas campanhas funcionam por terem sido lançadas inicialmente em sites como o YouTube.

"O briefing que damos aos nossos publicitários continua sendo o mesmo: o de criar anúncios que façam as pessoas falarem deles", disse Hassell ao Guardian. "A idéia é gerar um ti-ti-ti entre blogueiros, apresentar os vídeos para eles primeiro. Se o comercial for realmente bom, não é preciso nem a televisão."

Também foi da Cadbury's um anúncio que provocou um fenômeno semelhante na internet recentemente, que mostrava um gorila tocando bateria para acompanhar a música In the Air Tonight, de Phil Collins. O filme acabou ganhando o prêmio principal do Festival de Publicidade de Cannes. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.