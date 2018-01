Anúncio com 'dança de sobrancelhas' vira sucesso no YouTube

Um anúncio da fabricante de chocolates britânica Cadbury's se tornou um dos mais novos sucessos do mundo da publicidade graças à internet. Três semanas após seu lançamento na televisão britânica, na final do programa Celebrity Big Brother , o filme de um minuto foi visto mais de 4 milhões de vezes no YouTube e em sites semelhantes, segundo a empresa. Celebridades como o rapper e produtor americano Kanye West e o ator britânico Stephern Fry colocaram links para o vídeo em seus próprios blogs. No anúncio, duas crianças fazem uma "dança de sobrancelhas" ao som da música Don't Stop the Rock , do Freestyle. Por causa do sucesso do filme, a Cadbury's lançou uma competição de "dança de sobrancelhas" entre os usuários de seu site. A empresa também fechou um acordo com a operadora de telefonia celular britânica Orange para permitir o download da trilha sonora como toque para os telefones - a música foi baixada 125 mil vezes nos primeiros 11 dias de exibição do comercial. O anúncio ainda gerou várias paródias que também viraram sucessos no YouTube. Para Lee Rolston, diretor de marketing da Cadbury's, a televisão e a internet estão se fundindo mais a cada dia. "Estreamos nossas campanhas durante os programas de televisão mais assistidos, e imediatamente depois online", afirmou Rolston ao jornal britânico The Guardian . "As pessoas gostam de interagir com os filmes e fazer suas próprias versões. Nós deixamos rolar e ficamos de olho no que as pessoas pensam." Com um orçamento de 3,7 milhões de libras (quase R$ 12 milhões), a campanha Sobrancelhas foi criada pela agência de publicidade Fallon. Segundo o publicitário Chris Hassell, da agência Ralph, especializada em anúncios para a internet, algumas campanhas funcionam por terem sido lançadas inicialmente em sites como o YouTube. "O briefing que damos aos nossos publicitários continua sendo o mesmo: o de criar anúncios que façam as pessoas falarem deles", disse Hassell ao Guardian . "A idéia é gerar um ti-ti-ti entre blogueiros, apresentar os vídeos para eles primeiro. Se o comercial for realmente bom, não é preciso nem a televisão." Também foi da Cadbury's um anúncio que provocou um fenômeno semelhante na internet recentemente, que mostrava um gorila tocando bateria para acompanhar a música In the Air Tonight , de Phil Collins. O filme acabou ganhando o prêmio principal do Festival de Publicidade de Cannes. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.