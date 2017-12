Anúncio da nova equipe econômica será às 15 horas, diz Planalto

A tendência é que seja divulgada uma nota à imprensa a partir desse horário, segundo a Secretaria. Também está confirmado que após o anúncio os novos ministros concederão uma entrevista coletiva.

Devem ser anunciados Joaquim Levy para o lugar de Guido Mantega no Ministério Fazenda, Nelson Barbosa como substituto de Miriam Belchior no Ministério do Planejamento e a manutenção de Alexandre Tombini no comando do Banco Central, segundo fontes do governo.

Apesar de serem anunciados nesta quinta como novos ministros, Levy e Barbosa não assumirão os postos imediatamente, já que eles farão uma transição com a atual equipe econômica antes de tomarem posse.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)