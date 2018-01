Anúncio do iPhone faz Apple economizar US$ 400 milhões Toda a cobertura do lançamento do iPhone da Apple economizou à empresa cerca de US$ 400 milhões em publicidade. Essa é a estimativa feita pelo professor David Yoffie, da Harvard Business School, em estudo divulgado na semana passada. O pesquisador analisou a cobertura alcançada pelo misto de celular e player digital em periódicos de todo o mundo e concluiu que só as menções relativas ao iPhone, exibido em um evento da Apple em São Francisco, no início do ano, teve mais impacto do que toda a cobertura dos demais fabricantes que estiveram presentes na CES 2006, a Consumer Electronics Show, em Las Vegas, realizada no mesmo período. Yoffie afirmou ainda que todo o interesse em torno do iPhone beneficiaram indiretamente a empresa alavancando ainda mais a força da marca e alavancando a venda dos tocadores digitais da Apple. Não por acaso, os tocadores da marca dominam 80% do mercado norte-americano de players. Dependência? Curioso, a força da empresa no segmento não está sendo transferida para o setor de PCs da Apple, que, embora tenha recuperado terreno desde a introdução dos processadores da Intel, ainda tem uma participação de mercado restrita a 2 e 3% do total de micros. Isso gera um efeito indireto nos resultados financeiros da empresa: só a linha iPod já responde por 50% do faturamento da empresa. O que poderia ser um tendão de Aquiles para qualquer companhia (depender muito de determinadas linhas de produto), tem, neste caso, ajudado na valorização da Apple.