Anúncios em sites de jornais crescem 35% nos EUA A publicidade online em sites de jornais nos EUA aumentou mais de 1/3 no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o primeiro trimestre de 2005, segundo divulgou a Newspaper Association of America, entidade que representa o setor nos EUA De acordo com o estudo, o faturamento combinado das edições impressas e online cresceu 1,8% entre janeiro e março, movimentando US$ 11,1 bilhões (dos quais cerca de US$ 600 mil oriundos de serviços na internet). Assim como acontece em outros lugares do mundo, inclusive no Brasil, os jornais enfrentam o problema da queda na circulação e o aumento nos custos de impressão, bem como uma fuga dos leitores mais jovens que passam a se informar mais por meios eletrônicos. Dados mundiais Já a World Association of Newspapers (WAN), anunciou que a circulação mundial de jornais cresceu em 2005, com o maior aumento em publicidade nos últimos quatro anos. De acordo com a organização, as vendas mundiais de jornais cresceram 0,56% na comparação com 2004 e 6% na comparação com os últimos cinco anos. O grande destaque foi o mercado asiático. Segundo a pesquisa, que contou com a participação de 1700 veículos em todo o mundo, de 110 países, a audiência em sites cresceu em 8,71% em 2005 e mais de 200% nos últimos cinco anos. As vendas de publicidade online cresceram 24% no mundo, o maior crescimento nos últimos cinco anos. Em paralelo a isso, o número de sites noticiosos cresceu 20% em 2005.