Anvisa critica demora do México em divulgar casos O diretor da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), Agenor Álvares da Silva, criticou hoje autoridades sanitárias mexicanas pelo demora na divulgação de casos de gripe suína naquele país. O diretor considerou estranho o fato de os primeiros casos terem ocorrido em março e somente há uma semana ter sido feita a notificação oficial. "Somos orientados a não ocultar casos graves. Isso não repercute apenas em um Estado, há reflexos gerais. É preciso ter responsabilidade com a saúde do povo, com aqueles que estão em trânsito", completou. Agenor disse que ficou sabendo dos casos na sexta-feira, por uma notícia no rádio. No México, 149 mortes em razão da doença foram confirmadas até a tarde de hoje.