Anvisa determina apreensão de lote falso de medicamento

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta segunda-feira, 9, a apreensão de um lote falsificado do medicamento Hormotrop, utilizado no tratamento de crianças com insuficiência do hormônio do crescimento.

A denúncia partiu do próprio fabricante do remédio, o Laboratório Químico Farmacêutico Bergamo. Segundo a empresa, o lote CE01105 (na apresentação de 12 UI, Pó Liofilizado Injetável) nunca foi comercializado pelo laboratório. Na decisão publicada no Diário Oficial da União, a Anvisa determinou ainda a inutilização do lote em questão.