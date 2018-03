Anvisa entrega folhetos sobre gripe suína em Cumbica

Alguns passageiros ainda portam as máscaras recebidas no México, onde afirmam ter recebido orientação mais rigorosa sobre a doença. Mesmo assim, em São Paulo, além dos folhetos, a Anvisa divulga no sistema de som do aeroporto de Cumbica, a cada hora, quais são os sintomas da gripe suína e como proceder quando senti-los.

Hoje, a Espanha confirmou o primeiro caso de gripe suína na Europa. Vinte casos já foram confirmados nos Estados Unidos. A Organização Mundial de Saúde (OMS) antecipou para hoje uma reunião para discutir mudança no nível de alerta de risco de deflagração da gripe suína. O comitê deverá examinar se a OMS deverá elevar o grau de risco do potencial de a gripe se transformar em uma pandemia - epidemia generalizada - do atual nível três para o nível quatro, que indicaria um "aumento significativo no risco de uma pandemia".