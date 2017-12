Anvisa fixa regras para produtos de medicina chinesa A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou nesta segunda-feira, 28, regras sobre a fabricação e comercialização de produtos da Medicina Tradicional Chinesa (MTC) no Brasil. Resolução publicada no Diário Oficial da União desta segunda informa que está fixado prazo de três anos, contando a partir de hoje, para o acompanhamento da utilização de produtos da Medicina Tradicional Chinesa no país. São considerados produtos da MTC, conforme a resolução, "as formulações obtidas a partir de matérias-primas de origem vegetal, mineral e cogumelos (fungos macroscópicos) de acordo com as técnicas da MTC e integrantes da farmacopeia chinesa".