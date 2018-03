Anvisa libera venda do Contracep A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou ontem a venda do anticoncepcional injetável Contracep. A comercialização do medicamento foi suspensa dia 9 novembro em todo o País por inconformidade de aspecto e quantidade do princípio ativo. Testes em cinco laboratórios autorizados não confirmaram as irregularidades constatadas nos exames realizados pelo Instituto Adolfo Lutz, ligado à secretaria de Saúde de SP. O instituto, porém, reafirma ter encontrado falhas no processo de produção do Contracep. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo