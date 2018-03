Anvisa: não há confirmação de infecção de casal em BH O diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), José Agenor Álvares da Silva, disse hoje que não há confirmação de contaminação do casal que passava a lua de mel em Cancún, no México, e que desembarcou hoje no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, Belo Horizonte. Segundo ele, o casal continua em observação. "Os sintomas de uma gripe comum são muito parecidos com o da gripe suína. Portanto, é preciso uma análise detalhada para se descartar ou confirmar a contaminação", disse.